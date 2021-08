METEOS: KIŠA POVREMENO I 17°C U NEDELJU U KRUŠEVCU

U nedelju hladnije i na jugu i istoku Srbije sa kišom i pljuskovima povremeno, a na severu kiša prestaje uz delimično razvedravanje i sunčane intervale. Kiša postepeno prestaje do kraja dana u većini predela, pa bi uveče bilo suvo. Temperatura na severu malo veća nego u subotu, a na jugu znatno niža nego u subotu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna od 16°C na zapadu Srbije do 22°C u Negotinu.

U nedelju u Kruševcu znatno hladnije nego u subotu i promenljivo oblačno sa kišom povremeno. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 17°C.

U ponedeljak suvo uz postepeno razvedravanje u većini krajeva i porast dnevne temperature. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 9°C do 15°C, a maksimalna od 22°C do 27°C koliko se očekuje u Negotinu.

U utorak sunčani periodi i još toplije, a u sredu malo svežije sa kišom i pljuskovima povremeno.