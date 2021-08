60 PACIJENATA STARIJIH OD 80, 10 STARIJIH OD 90 GODINA

U Srbiji se pogoršava epidemijska situacija. Kovid-bolnice su sve punije i sve je više mladih. Zbog pogoršanja epidemijske situacije, kovid-ambulante u Srbiji produžavaju radno vreme: radnim danima od 07 do 20 časova, a subotom od 08 do 18.

Kovid ambulanta – Ambulanta za respiratorne infekcije u Kruševcu radi svakog radnog dana i vikendom od 07 do 19 sati.

U Kovid bolnici u Kruševcu (Parunovac), prema rečima zamenika niškog Kliničkog centra dr Radmila Jankovića, slobodnih mesta za prijem novih pacijenata biće u još 5 do 7 narednih dana „Imamo puno pacijenata. Pripremaju se i druge bolnice na jugu da uđu u kovid sistem. Verovatno će se za pet do sedam dana napuniti Kruševac. Od Kraljeva do Negotina i od Jagodine do Preševa, svi dolaze ovde. To su uglavnom jako teški slučajevi sa minimumom životnih funkcija, životno ugroženi. Oni su se ili lečili kod kuće ili se nisu javljali lekarima“, kaže Janković u intervjuu za nova.rs. U kruševačkoj Kovid bolnici je veliki je broj starijih pacijenata. “Mi ovde imamo 10 pacijenata starijih od 90 godina i 60 pacijenata starijih od 80 godina. To je jedna tužna i razočaravajuća situacija“, rekao je, između ostalog, danas dr Janković.

U Srbiji je zbog zaraze koronavirusom, prema poslednjim podacima, 1.079 hospitalizovanih pacijenata. Na respiratorima se, prema jučerašnjem preseku, nalazi 65 osoba.

Koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić rekao je za RTS da je vidno povećano interesovanje građana za vakcinaciju trećom dozom, kao i da je zaključno sa jučerašnjim danom 120.000 građana Srbije vakcinisano trećom dozom.

U prvoj nedelji nove školske godine u svim osnovnim i srednjim školama biće organizovana neposredna nastava, osim u 15 opština. To su Kladovo, Petrovac na Mlavi, Nova Varoš, Priboj, Užice, Valjevo, Despotovac, Jagodina, Paraćin, Svilajnac, Rekovac, Ćuprija, Preševo, Novi Pazar i Bojnik. U tim sredinama nastava će biti po kombinovanom modelu, dok će u Tutinu nastava u srednjim školama biti onlajn.