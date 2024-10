DO KRAJA OKTOBRA UŽIVAĆEMO U SUNČANOJ I TOPLOJ JESENI, UZ HLADNA JUTRA

U Srbiji u četvrtak hladno jutro, ponegde mraz, a tokom dana sunčano. Duveće slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22°C. Uveče i tokom noći na krajnjem severu, prolazno naoblačenje ponegde će doneti slabu kišu.

U Kruševcu će u četvrtak jutro biti hladno, a dan sunčan, sa tempetaturom do 20°C.

Narednih dana, jutra će biti hladna, sa pojavom slabog prizemnog mraza, tokom dana vreme će biti pretežno sunčano, sa dnevnom temperaturom u granicama proseka za ovaj period godine.