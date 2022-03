METEOS: I U PONEDELJAK KIŠA, SUSNEŽICA I SNEG

U ponedeljak oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. Samo će na severu Vojvodine veći deo dana biti suvo. Veća šansa za sneg je u zapadnoj. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 2°C do 5°C. Uveče povremena susnežica i sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno sa kišom, susnežicom i snegom. Vetar slab severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 3°C.

U utorak na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa kišom, susnežicom i snegom u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 2°C do 6°C.

Do kraja iduće sedmice vrlo hladno za ovo doba godine. U sredu i četvrtak sa snegom u centralnim i južnim predelima, a u petak suvo, na severu sunčano, a na jugu promenljivo oblačno. Za vikend ujutru jaki mrazevi, a tokom dana manji porast temperature, ali znatno ispod proseka za mart mesec.