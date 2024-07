„JUGOPREVOZ“ U JULU I AVGUSTU IZDAJE ĐAČKE MESEČNE KARTE SA 50% POPUSTA

“Jugoprevoz Kruševac” je, kao i svake godine od 24. juna do 1. septembra, uknuo đacke polaske, ali kako bi učenicima olakšali i ucinili im pristupačnijim sportske, zabavne i kulturne sadržaje u gradu tokom letnjeg raspusta, mesečnu autobusku kartu moći će da kupe sa 50 posto popusta.

“Jugoprevoz Kruševac” tokom jula neparnim datumima voziće putnike na Crnogorsko primorje, dok će u avgustu odlazak na more biti parnim, a povratak neparnim danima. Cena povratne karte Krusevac – Herceg Novi je 5.600 dinara, a za decu karta je 30 posto jeftinija. Iz “Jugorevoza” podsećaju i na redovne linije do turističkih destinacija kod nas, do Vrnjacke i Ribarske banje, Kopaonika i Zlatibora.

Od nedavno su ponovno aktivni “Kolibri” električni minibusevi, koji saobraćaju na dve linije u gradu, te naši prevashodno stariji sugrađani mogu tokom letnjih meseci da koriste ovaj vid prevoza.