DODELA BESPLATNIH PAKETIĆA POVODOM SRPSKE NOVE GODINE

Grad Kruševac, uz podršku ljudi dobre volje, daruje male Kruševljane do 10 godina starosti povodom Srpske Nove godine.

Danas je počela prijava za besplatane paketiće. Prijave se vrše na Prazničnom trgu (Kosturnica), najkasnije do 12. januara. Prijave se predaju na Prazničnom trgu, tezga broj 1.

Roditelji koji žele da prijave svoju decu za besplatan paket to mogu učiniti u terminima od 9 do 12 i od 15 do 18 časova, a prilikom prijave potrebno je popuniti formular i doneti ličnu kartu na uvid.

Kako je broj paketića ograničen na 150, prijava će trajati dok se ne ispuni kvota.

Dodela paketića je 13. januara, na Prazničnom trgu.