DO PETKA ĆE TEMPERATURE U SRBIJI BITI IZUZETNO VISOKE, ČAK I DO 40°C

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab južni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 34°C.

U sredu pretežno sunčano i još veća vrućina nego u utorak. Vetar slab južni, popodne jugozapadni i zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 22°C do 30°C.

Do nedelje pretežno sunčano i vrućina uz maksimalne temperature preko 35°C, pa i do 40°C u većini predela, osim u četvrtak na severu zemlje. Za vikend dolazi do povećanja nestabilnosti uz moguće lokalne pljuskove u subotu popodne. U nedelju postepeno osveženje sa pljuskovima, najpre na severu i zapadu Srbije. Početkom iduće sedmice svežije i prijatnije vreme sa povremenom kišom i pljuskovima prema današnjoj prognozi.