DIJAGNOSTIČKI CENTAR „MERKUR“ U VRNJAČKOJ BANJI, OPREMLJEN NAJSAVREMENIJIM APARATIMA

Dijagnostički centar “Merkur” smešten je na površini od 250 kvardatnih metara u Termomineralnom kupatilu u centralnom banjskom parku i opremljen je medicinskim aparatima najnovije generacije po čemu spada među tri najopremljenija u Srbiji.

Centar je opremljen najsavremenijom opremom poslednje generacije proizvođača Siemens, kao što su Mamograf-3D – III uređaj tog kvaliteta u Srbiji, magnetna rezonanca 1,5 tesla 32 kanala, Scaner somatom 64 slajsni, Rentgen Vision, 2xUltrazvuk Juniper.

U Dijagnostičkom centru „Merkur“ u Vrnjaćkoj Banji, između ostalih, možete uraditi sledeće preglede:

MAGNETNA REZONANCA ABDOMENA: Magnetska rezonanca ili MR, je neinvazivna dijagnostička metoda koja koristi magnetska polja i radio talase za dobijanje detaljnih slika unutrašnjih struktura tela. MR se sve češće koristi za ispitivanje abdomena, što može pomoći u dijagnostikovanju i praćenju mnogih bolesti i stanja. MR abdomena je neinvazivna dijagnostička metoda koja može pomoći u otkrivanju mnogih problema sa organima u abdomenu. Ova tehnologija pruža vrlo precizne i detaljne slike, koje omogućavaju lekarima da postave tačnu dijagnozu i da brzo prepoznaju probleme. Ukoliko Vam je potrebna dijagnostička pretraga za probleme sa abdomnom, MR abdomena može biti idealna opcija za Vas.

ULTRASONOGRAFIJA DOJKE: Ultrasonografija predstavlja neinvazivnu, preciznu, bezbednu, bezbolnu radiološku metodu, bez upotrebe jonizujućeg zračena koja se primenjuje u dijagnostici brojnih oboljenja. Metoda je vrlo komforna za pacijenta,nema primene kontrastnog sredstva i u velikom broju slučajeva daje konačnu dijagnozu, naravno ukoliko je izvodi visoko kvalifikovani i stručni lekar-najčešće radiolog. Takođe od velikog je značaja i kvalitet aparata na kome se pregled vrši, jer na aparatima koji nemaju adekvatne sonde i ostale uslove, pregled može u znatnoj meri biti insuficijentan,a nalaz neadekvatan. U Dijagnostičkom centru „Merkur“ ultrazvučni pregled se vrši na najsavremenijum novom aparatu marke Siemens ACUSON Juniper, premium klase, opremljen različitim sondama kojima se mogu pregledati različite regije, tako da pacijent dobija najprecizniji i najtačniji pregled.

MAMOGRAFIJA: Mamografija je dijagnostička metoda koja je i dalje po svim kriterijumima „zlatni standard“ u dijagnostici oboljenja dojke. Prema preporukama,mamografija se radi posle 40. godine života i ponavlja na svake 2-3 godine. Mamografija kod žena treba da se radi u periodu od 5-15 dana ciklusa. Ukoliko žena nema cikluse može se raditi bilo kada. Dakle, digitalna mamografija sa tomosintezom je savremena dijagnostička metoda za vrlo rano, precizno i efikasno otkrivanje i najmanjih lezija u dojkama, što svakako doprinosi boljem izlečenju.

MR MOZGA I KRVNIH SUDOVA MOZGA: Magnetna rezonanca mozga i krvnih sudova mozga je bezbedan i neinvazivan pregled koji daje vrlo jasne slike struktura unutar vaše glave, uglavnom vašeg mozga i krvnih sudova mozga. Detaljne slike visoke rezolucije omogućavaju lekarima da pregledaju mozak i otkriju uzrok bolesti. U dijagnostičkom centru „Merkur“ nalazi se jedna od najmodernijih Siemensovih magnetnih rezonanci, Magnetom Sempra koji pruža odgovore na sve izazove koje postavlja najsavramenija dijagnostika. Siemensov neuro program uključuje napredne protokole koji postižu veoma visoku rezoluciju slike, obezbedjuju kraće vreme snimanja i tiše preglede, što pregled čini komfornijim za pacijenta.

SKRINING KARCINOMA PLUĆA: Karcinom pluća je najsmrtonosniji karcinom na svetu i kod nas. U našoj zemlji godišnje umre gotovo 7000 osoba od karcinoma pluća, što čini 25% smrtnosti svih karcinoma. Dobra vest je da karcinom pluća ne mora biti smrtonosna bolest. Što se ranije bolest može dijagnostikovati, to je bolja prognoza za pacijenta. U dijagnostičkom centru „Merkur“ nalazi se jedan od najmodernijih Siemensovih skenera, Somaton Go Up. Somaton Go Up, u sebi sadrži veoma moćan softwer, koji je u mogućnosti da uz minimalnu dozu napravi slike izuzetno visokog kvaliteta pri niskodoznom snimanju pluća (Low dose protocol).

Misija dijagnostičkog centra “Merkur” je edukacija javnosti o značaju preventivne dijagnostike u lečenju najtežih bolesti. „Verujemo da podizanjem svesti o prevenciji kod svake osobe, omogućiće da se uspešno nosimo sa najopasnijim oboljenjima, poput tumora, kardiovaskularnih ili neuroloških oboljenja“, poručuju iz DC „Merkur“.

Kvalitetan kadrovski potencijal je u potpunosti obezbeđen za rad centra u dve smene. Dijagnostički centar Merkur značajan je i za inostrane turiste, koji pored odmora, sve vise žele da se preventivno pregledaju upravo u ovakvim dijagnostickim centrima.