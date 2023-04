METEOS: TOPLO I NESTABILNO VREME, MOGUĆI LOKALNI PLJUSKOVI

U ponedeljak promenljivo oblačno i nestabilnije vreme sa češćom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najpre na zapadu i severu Srbije. Pre podne na jugu Srbije sunčani periodi i vrlo toplo, a popodne i na tom području pljuskovi i svežije. Vetar umeren južni i jugoistočni, a na severu i zapadu Srbije u skretanju na zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 18°C u Subotici do 25°C na jugu Srbije. Uveče se očekuje kiša i pljuskovi. Temperatura u 22 sata od 10°C do 15°C.

U ponedeljak u Kruševcu toplo i nestabilno vreme. Pre podne sunčani interavli, a popodne kiša i lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 8°C, maksimalna oko 25°C. Uveče kiša povremeno.

U utorak promenljivo oblačno sa povremenom kišom i malo sunčanih intervala. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 16°C na severu do 20°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22 sata od 9°C do 13°C.

U sredu svežije sa povremenom kišom koja odlazi na jugoistok, a na severu Srbije prestaje. U drugoj polovini iduće sedmice sve više sunčanih sati i porast temperature pred 1.maj.