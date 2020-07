U VRNJAČKOJ BANJI NEMA INFICIRANIH COVIDOM19 MEĐU TURISTIMA

Iako je na snazi vanredna situacija zbog epidemije covida19, u Vrnjačkoj Banji boravi oko 6.000 turista, što je za 20 odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

Vanredna situacija u Vrnjačkoj Banji na snazi je u poslednjih nedelju dana. Doneta je preventivno, pre svega zbog geografskog položaja, odnosno blizine Kraljeva i Novog Pazara, gradovima koji su označeni kao žarišta korone. U svim ugostiteljskim objektima preduzete su preventivne protivepidemijske mere, oni sa baštama rade do 23 sata, u zatvorenom do 21 sat, zaštitne maske su svuda obavezne, tako da do sada nije bilo infekcije među turistima. Otkazani su svi skupovi i manifestacije. U hotelima su stolovi odvojeni pleksiglasom, hranu sa švedskih stolova služe konobari, ulazi u hotelima su dezinfikovani, a osoblje radi s maskama i zaštitnim rukavicama.

U Vrnjačkoj Banji je inficirano 50ak meštana i oni se uglavnom nalaze na kućnom lečenju i u izolaciji.