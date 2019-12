U NEDELJU DANA OTKIVENO 2.800 PIJANIH VOZAČA

Za sedam dana otkriveno 2.800 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola. Mera zadržavanja je dobra mera za većinu vozača i oni ne žele da im se to iskustvo ponovi.

Od početka godine u Srbiji je iz saobraćaja isključeno oko 50.000 vozača zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Ali, to nije sve: među njima je više od 1.700 vozača upravljalo vozilom u stanju potpune alkoholisanosti. Protekle nedelje pripadnici Uprave saobraćajne policije sproveli su pojačanu kontrolu saobraćaja koja je, kao deo Mreže saobraćajnih policija Evrope koju čini 29 zemalja, bila usmerena na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Major policije Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije, rekao je za RTS da je u toku prethodne nedelje sprovedna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na oktrivanje, procesuiranje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Prema njegovim rečima, to je druga akcija ove vrste koja je sprovedena ove godine na našim putevima i za sedam dana otkriveno je 2.800 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, 45 koji su upravljali pod dejstvom narkotina, a zadržano je 550 vozača u službenim prostorijama zato što su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola višim od 1,2 promila.

“Imamo i one ekstremne slučajeve – ove godine pred prvomajske praznike, imali smo vozača koji je zadržan u prostorijama zvog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola od 1,75 promila. Nakon trežnjenja, sutradan je zatečen u saobraćaju sa 2,81 promilom”, istakao je Vida. Nakon trežnjenja je doveden kod sudije uz skraćeni postupak i određena mu je sankcija od 50 dana zatvora, kaže Vida. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, propisana je kazna za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola od 10.000 dinara u fiksnom iznosu za one manje količine – do 120.000, odnosno 140.000 – kumulativno izrečena sa kaznom zatvora od 30 do 60 dana za vrednosti preko dva promila – što je zakonom definisano kao nasilnička vožnja. Pri tome za svaku količinu alkohola određen je broj kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja. “Zakonom o obaveznom osiguranju je propisano da ukoliko vozač upravlja vozilom pod dejstvom alkohola – on ostaje bez prava na osiguranje, što znači u praksi ako se dogodi saobraćajna nesreća kada učestvuje neko skuplje vozilo šteta, odnosno novac koji treba da plati za popravku može višestruko da premaši ove kazne zatvora”, objasnio je Vida. Ubuduće će saobraćajna policija u zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka inicirati meru obaveznog lečenja tih vozača, rekao je Vida.

Na putevima u Srbiji ove godine poginulo je 516 ljudi, devetoro manje nego prethodne godine.

Izvor: rts.rs