ZA POLJOPRIVREDU KRETANJE DOZVOLJENO DO 20 SATI

Paralelno sa setvom jarih poljoprivrednih kultura treba da krene i setva povrća. Njive su sve gotove da se krene u posao ali dok se zemlja ne ugreje poljoprivrednici vode brigu, da li će se moći kretati i posle 17 časova. Malo je njih tačno upućeno u to, da se uz radnu dozvolu i dokaz da su aktivno registrovano gazdinstvo može kretati do 20 časova, pa i danas kada je zabranjeno kretanje od 13 časova do ponedeljka u 5 časova izjutra, piše Dnevnik.rs.

Zemljoradnici zahteve o dozvoli kretanja treba da upute E-poštom Ministarstvu poljoprivrede i popune obazac sa navednim ličnim podacima, kao i da napišu broj gazdinstva, ističe iz Agrarnog saveza Srbije Nenad Manić. “Nakon toga ministarstvo zahtev prosleđuje mesnoj staniici policije koja izdaje dozvolu za kretanje posle 17 časova”, navodi Manić i skreće pažnju da na to, da na dozvolu ne treba dugo čekati. Isto pravilo, kaže, važi i za radnu snagu potrebnu na njivama. I za njih nosilac gazdinstva od policije dobija odobrenje.

Na sajtu Mnistarstva poljoprivrede objavljeno je obaveštenje namenjemo i za voćare, povrtare i stočare, da za kretanje danas posle 13 časova do 5 sati u ponedeljak odnosno od 17 časova do 5 časova, treba da podnesu zahteve Sektoru za poljoprivrede inspkcije odnosno Upravi za zaštitu bilja. Skrenuta je pažnja na to, da obavezno popune sva polja u obrazcu. Isto važi i za pčelare.