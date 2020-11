OD PONEDELJKA ONLINE NASTAVA, DO RASPUSTA 21. DECEMBRA

Sve srednje škole i viši razredi osnovnih škola, od petog do osmog razreda, preći će na onlajn nastavu od ponedeljka, 30. novembra, do 21. decembra, odnosno do početka zimskog raspusta koji odlukom Kriznog štaba danas pomeren, odlučio je danas Krizni štab za borbu protiv kovida 19, saznaje “Blic”.

Osim toga, odlučeno je i da zimski raspust na teritoriji čitave Republike Srbije bude pomeren i da traje od 21. decembra do 18. januara.

Procedura je takva da je sledeći korak da ove odluke Kriznog štaba usvoji Vlada Srbije čime bi one mogle da stupe na snagu.

Što se mlađih razreda osnovnih škola tiče, za njih inače nisu bile planirane nikave promene, odnosno ostaje sve kao i do sada.

Vrtići normalno nastavljaju rad.