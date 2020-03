“NATINA KAŠIKA” PRIPREMA I PRODAJE GOTOVA JELA

Predškolska ustanova ,,Nata Veljković“ Kruševac u kantini ,,Natina kašika“ koja se nalazi u prolazu Pasaža (Čolak Antina) priprema, distribuira i prodaje gotova jela za poneti građanstvu u vremenu od 07 časova do 15 časova svakog radnog dana, a subotom od 07 časova do 13 časova. U kantini se sprovode adekvatne mere preventivno zdravstvene zaštite u situaciji epidemije. Za sve one koji nisu u mogućnosti sami da pripreme hranu, tu smo za Vas i u ovim teškim trenucima.

TELEFONI ZA GRAĐANSTVO:

037/428-011 vrtić ,,Neven“

037/492-421 kuhinja OJ,,Pionir“

069/641-921 ,,Natina kašika“

E-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs i info@nataveljkovic.edu.rs