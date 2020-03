MOGUĆA ZABRANA KRETANJA 24 SATA

“Ukoliko se naše ponašanje ne promeni predložiću Vladi Srbije da uvede policijski čas koji će trajati 24 sata”, rekao je za TV Prva predsednik Aleksandar Vučić i dodao da bi ta mera mogla da se uvede sledeće nedelje i da to znači da “niko ne može na ulicu”. Upitan čime je nezadovoljan da bi predložio takve mere, Vučić je kazao da je bilo dovoljno juče izaći bilo gde i videti. “Ako bude bilo potrebe donećemo tu odluku. To podrazumeva da niko ne može na ulicu”, istakao je Vučić i kazao da ko god bude na ulici biće priveden. Upitan kako će se ići u prodavnicu, predsednik je odgovorio – ne ide se u prodavnicu i dodao da o tome razmišlja svaki dan.

Vučić je kazao da kineske mere znače potpunu izolaciju i da se s time slažu srpski lekari. On je objasnio da u koliko se na 14 dana uvede opšta zabrana kretanja u te dve nedelje neće biti kontakata, neće biti novozaraženih čime će se ukupni broj zaraženih smanjiti. “Čekam da kineski stručnjaci kažu da oni to vide u brojevima, kada budu to rekli u roku od pola sata uvešćemo…”, kazao je Vučić.

Govoreći o merama koje su sada na snazi, on je rekao da će Srbija za manje od dva meseca moći da izađe iz epidemije ukoliko se građani disciplinovano budu pridržavali pravila. “Sve je na nama, sve je na disciplini”, istakao je Vučić.

Kada je u pitanju najavljeno masovno testiranje, Vučić je najavio da će Srbija za oko sedam dana imati kapacitete za 3.000 testova dnevno. Kazao je da će 8. ili 9. aprila biti završena najbolja laboratoriju, koju će najverovatnije donirati Kina. Vučić je rekao da je na početku pandemije Srbija imala 1.018 respiratora, od kojih je 500 do 600 bilo zauzeto za pacijente koji nisu bolesni od koronavirusa, a da sada u Vojvodini ima 161, a u Beogradu oko 320 slobodnih respiratora. Dodao je da je bolnica Dragiša Mišović najbolje opremljena respiratorima.

Izvor: n1info.com / prva.rs