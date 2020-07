METEOS: U SUBOTU, 1. AVGUSTA VRLO TOPLO, OKO 33°C

U subotu niža i prijatnija temperatura na severu Srbije, a na jugu i dalje iznad 30°C. Biće pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost u zapadnim i južnim predelima. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 23°C, a maksimalna od 29°C u Subotici do 34°C na jugu Srbije. Uveče suvo.

U subotu u Kruševcu vrlo toplo sa sunčanim periodima, mada uz par stepeni nižu dnevnu temperaturu nego u petak. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 33°C.

U nedelju bez velike vrućine, a temperatura će malo opasti i na jugu Srbije. Biće pretežno sunčano, a temperature neće prelaziti 30°C u većini krajeva. U ponedeljak sunčano i ponovo vrlo toplo, do 35°C, a u utorak stiže osveženje sa pljuskovima koje zahvata najpre sever i zapad Srbije. U sredu prijatnije vreme, bez vrućine, oko 25°C uz moguću mestimičnu kišu i lokalne pljuskove. Od četvrtka sunčano i sve toplije krajem iduće sedmice.