IZMENJENO RADNO VREME AMBULANTI

Zbog novonastale situacije usled pojave virusa covid-19 promenjen je raspored rada u ambulantama Doma zdravlja Kruševac.

Ambulanta Konjuh radi prvu smenu od 07 do 12 i dežura subotu i nedelju od 07 do 12 časova.

Ambulanta Jasika radi u dve smene od 07 do 18 časova (pacijenti iz ambulante Šašilovac, Šanac, Padež, Bela Voda i Kukljin, svi idu u amb.Jasika).

Ambulanta Veliki Šiljegovac radi u dve smene od 07 do 18 časova i dežura subotu i nedelju od 07 do 13:30 časova (pacijenti iz ambulante Ribarska Banja idu u amb.Veliki Šiljegovac).

Ambulanta Kaonik radi u dve smene od 07 do 18 časova (pacijenti iz ambulante Sušica i Đunis idu u amb.Kaonik).

Ambulanta Dvorane radi od 07 do 12 časova i prima pacijente za ambulantu Zdravinje.

Ambulanta Pepeljevac – pacijenti se leče u ambulanti Žabare ili u gradu.

Ambulanta Dedina, Parunovac, Žabare, Globoder, Čitluk, Gornji Stepoš, Mudrakovac i Velika Lomnica rade po ustaljenom rasporedu

Ambulanta Jablanica prima pacijente iz ambulante Veliki Kupci (koja se renovira, od ranije) i radi prvu smenu i dežura subotu od 7 do 13:30.

Ambulanta Lazarica radiće utorkom i petkom od 07 do 13:30

Gradske ambulante: Dijagnostički centar, Nova pijaca, Rasadnik, 14.oktobar, Parunovac, Ujedinjene nacije, Balšićeva rade od 07 do 18 časova. Dežurstvo subotom i nedeljom je u ambulanti Dijagnostički centar od 07 do 18 časova.

Službe: Patronaža, Kućno lečenje, Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Stomatologija rade od 07 do 18 časova.

Laboratorijska služba za odraslo stanovništvo radi u Dijagnostičkom centru, ambulanti Nova pijaca i ambulanti 14.oktobar.

Ukidaju se skrininzi na karcinom grlića materice, na karcinom dojke i na rak debelog creva.

Savetovalište za dijabetes ne radi. Pacijenti sa dijabetesom javljaju se telefonom svom izabranom lekaru za savet.

Sve ostale službe Doma zdravlja Kruševac rade po ustaljenom rasporedu.