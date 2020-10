COVID19, SRBIJA: 1.053 NOVA SLUČAJA, PETORO PREMINULO!!

U poslednja 24 sata, u Srbiji je preminulo još PET osoba od posledica koronavirusa, pa je ukupan, zvaničan broj žrtava korone danas 798, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu covid19.rs.

Registrovana su 1.053 nova slučaja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus je testirano 9.430 osoba.

Na respiratorima je 38 pacijenata u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

Dečja ustanova “Naša radost” u Aleksandrovcu od danas neće raditi, jer je jedna radnica zaposlena u kuhinji pozitivna na koronavirus. Sva deca su za sada dobro, a preporuka Zavoda za javno zdravlje Kruševac doneta je iz predostrožnosti. Do daljeg se obustavlja prijem dece u obdaništa u užem jezgru opštine, gde je smešteno 425 mališana. U isturenim seoskim odeljenjima, gde je još oko 180 dece, vrtići rade. U proteklih 15 dana u Aleksandrovcu je registrovano 70 novozaraženih.

Epidemiološka situacija u Srbiji je nepovoljna i dalje se pogoršava, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19 Predrag Kon i dodaje da se razmišlja o pooštravanju mera. Naveo je da to što je juče bila 341 novozaražena osoba, nije odraz prave situacije i da su brojke uvek niže ponedeljkom, a da se već danas biti verovatno novi rekordni brojevi novozaraženih. “Očekuje se porast zaraženih ove i sledeće nedelje. Posle toga nadamo se da ćemo uspeti da zaravnimo krivu. Povećavaće se i broj onih koji su za hospitalizaciju. To važi za celu Srbiju, najteža situacija je u Beogradu”, naveo je Kon. Upitan da li će biti pooštravanja mera, on je rekao da se o tome razmišlja i da je jasno da se ne može sedeti “skrštenih ruku”, ako se broj zaraženih bude povećavao. Navodi da deca nisu izvor prenosa zaraze u porodicama, da su i dalje retki slučajevi teške forme kod dece, posebno u uzrastu do deset godina.