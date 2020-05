20.000 RSD KAZNA ZA NENOŠENJE ZAŠTITNE MASKE??

Zaštitne maske u Srbiji će biti obavezne u javnom prevozu i zatvorenim prostorima, pa i u baštama restorana kada je zajedno više od dvoje ljudi. Onaj ko bude uporno odbijao da nosi zaštitu preko lica može biti kažnjen i do 150.000 dinara. Građani Srbije koji ne budu nosili zaštitne maske rizikuju da plate kaznu od 20.000 dinara ukoliko se obistine strahovi epidemiologa i broj zaraženih korona virusom počne naglo da raste od 18. Maja. To predviđa Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, po kome nadležni mogu uvesti rigoroznije mere kako bi se obuzdala epidemija koronavirusa ukoliko ponovo bukne.

Ukoliko država donese uredbu da je nošenje maski obavezno, to će svi morati da poštuju, jer epidemija i dalje traje Obavezno nošenje maski kao jedna od mera podrazumevaće da se one nose na svim javnim mestima – tržnim centrima, javnom prevozu, ali i u kafićima i restoranima. Pojačane epidemiološke mere važile bi i za bašte ugostiteljskih objekata kada je zajedno za jednim stolom više od dvoje ljudi, ali i za sve političke skupove i proteste koji okupljaju veliki broj ljudi. Čak je i potvrdjeno je da će kazna za nenošenje maski biti oko 20.000 dinara.

I epidemiolog dr Zoran Radovanović naglašava da će se novčano kažnjavati svi oni koji ne budu poštovali donetu uredbu kako bi se sprečilo veće širenje zaraze. “Velike su šanse da se ova mera usvoji, jer su se građani mnogo opustili nakon ukidanja vanrednog stanja i dosta njih ne poštuje mere. Ljudi se okupljaju, ne poštuju distancu, ne nose zaštitnu opremu… A to nas sve vodi ka većem broju broju obolelih i riziku da se delovanje virusa pojača”, kaže dr Radovanović.

U Srbiji je juče zabeležen porast novozaraženih. Pozitivno je bilo 79 osoba, a predhodnog dana 20 manje. Preminulo je dvoje obolelih. Na respiratorima je 20 pacijenata. “To je negde 1,2, blizu 1,3 odsto. To jeste skok i, iskreno da kažem, ne iznenađuje me. Ipak, rano je to reći za samo jedan dan, ali treba biti svestan da sve zavisi direktno od nas”, rekao je epidemiolog Predrag Kon. “Ukoliko u nerednih desetak dana broj novoobolelih počne naglo da raste, mogle bi ponovo da se uvedu restriktivne mere”, ističe Kon.