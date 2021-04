ZABRANA SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI KOSOVSKE I DOSTOJEVSKOG

Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja za sve vrste vozila osim za vozila izvođača radova na raskrsnici Ulica Kosovske i Dostojevskog, tj. u Ulici kosovskoj od Ulice Laze Kostića do Ulice Ilariona Ruvarca i u Ulici Dostojevskog od Ulice princeze Olivere do Ulice kosovske u periodu od 14.04.2021. godine do 15.06.2021. godine.

Za vreme privremene zabrane iz stava I dispozitiva ovog rešenja autobuski saobraćaj se iz Ulice Čehovljeve preusmerava na Ulicu Slobodana Jovanovića i Slatinsku, autobuska stajalište Soliteri se ukida, a autobusko stajalište Devini magacini-Amsterdam se dislocira u Ulicu Užičku, neposredno iz Ulice kosovske. Obavezuje se „Jugoprevoz Kruševac“ da obavesti svoje korisnike o nastalim promenama u redu vožnje.

Za vreme privremene zabrane iz stava I dispozitiva ovog rešenja Ulica Lava Tolstoja od Ulice Hadži Đerine do Ulice kosovske se određuje kao dvosmerna i slepa prema Ulici kosovskoj, i u istoj se određuje zabrana zaustavljanja i parkiranja sa obe strane.

Za vreme privremene zabrane iz stava I dispozitiva ovog rešenja ukida se taksi stanica u Ulici Dostojevskoj i ista dilocira na parking prostoru kod Zatvorenih bazena i to na prvom ulazu, gledano od Ulice Čehovljeve sa desne strane za upravno parkiranje za 10 parking mesta.

Za vreme privremene zabrane iz stava I dispozitiva ovog rešenja ukloniti fleksibilne stubiće koji se nalaze na parking prostoru paralelno sa Ulicom Dostojevskog kod K zgrada.

Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac je dužano da obrazuje nezavisnu komisiju koja vrši tehnički pregled izvedenih radova na rehabilitaciji.

Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac je dužano da, ovom Odeljenju, dostavi izveštaj o izvedenim radovima na rehabilitaciji javnog puta overen od strane stručnog nadzora sa zapisnikom o izvršenom tehničkom pregledu izvedenih radova, u roku od 30 dana od dana završetka radova.

Saobraćajnu signalizaciju postaviti shodno Saobraćajnom projektu za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme za izmenu režima saobraćaja za vreme rehabilitacije raskrsnice Ulica Dostojevskog i Ulice kosovske u Kruševcu br. 977 od 09.04.2021. godine izrađen od strane Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac.