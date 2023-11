VREME: U KRUŠEVCU SUTRA ZNATNO TOPLIJE

U utorak znatno toplije od proseka i pretežno sunčano sa malo oblaka. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna 18°C.

U sredu malo hladnije uz naoblačenje sa prolaznom kišom koje se brzo širi od severa ka jugoistoku Srbije. Na severu Vojvodine dolazi do prestanka padavina uz delimično razvedravanje sredinom dana. Kiša prestaje uveče i na jugu. Vetar umeren severozapadni, po Vojvodini i u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak oko normale i u porastu. Jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, maksimalna od 12°C do 14°C, a minimalna temperatura uveče od 7°C do 10°C. Uveče kiša prestaje i na jugu Srbije. Temperatura u 22h od 8°C do 11°C.

U četvrtak prohladno sa dužim sunčanim periodima. U petak novo naoblačenje sa kišom prolaznom, a u noći ka suboti kratkotrajno zahlađenje i sneg u planinama iznad 1000 mnv. Od nedelje ponovo toplije.