VREME SUTRA PROMENJIVO OBLAČNO SA MAKSIMALNOM TEMPERATUROM DO 11°C

U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala i manjom šansom za poneku kap kiše. Vetar ujutru slab jugozapadni, a popodne slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna oko 11°C.

U nedelju toplije u odnosu na subotu uz malu do umerenu oblačnost i sunčane periode. Samo će na istoku Srbije biti oblačnije u toku prepodneva sa mogućom kratkotrajnom slabom kišom, a popodne i na istoku sa sunčanim intervalima. Vetar slab jugozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 7°C, a maksimalna od 12°C na jugoistoku do 17°C u Valjevu i Loznici. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

U ponedeljak toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost i moguću kišu na severu Srbije. U utorak još toplije i preovlađujuće sunčano. Maksimalna temperatura će dostizati 20°C na zapadu Srbije. Toplo vreme za ovo doba godine se zadržava do kraja sedmice uz neznatno nižu temperaturu u sredu i četvrtak, a za idući vikend ponovo blizu 20°C ponegde.