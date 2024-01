VREME SUTRA: OBLAČNO I TOPLO, MAKSIMALNA TEMPERATURA DO 14°C

U subotu u Kruševcu toplo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Duvaće umeren južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 14°C.

U nedelju oblačno sa kišom i padom temperature tokom dana. U noći ka ponedeljku jače zahlađenje sa snegom na zapadu i severu Srbije. Počeće da duva severni vetar i biće u pojačanju. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 10°C, popodnevna od 6°C na severu do 11°C na jugu Srbije, a minimalna temperatura uveče od 1°C na severu do 6°C na jugu Srbije. Uveče kiša koja prelazi u susnežicu i sneg tokom noći ka ponedeljku na zapadu i severu Srbije.

U ponedeljak znatno hladnije i oblačno sa snegom u većini krajeva. Očekuje se od 5 do 15 cm snega do utorka ujutru. Duvaće umeren severni vetar. Pritisak oko normale i u porastu, pa će popodne biti iznad normale. U utorak hladno sa slabim snegom koji postepeno prestaje. U sredu i četvrtak ujutru jak mraz i sunčani periodi tokom dana uz manji porast dnevne temperature.