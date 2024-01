VREME SUTRA OBLAČNO I HLADNO SA DNEVNOM TEMPERATUROM DO 1°C

U petak u Kruševcu hladno i promenljivo oblačno uz slab do umeren severozapadni vetar. Moguća je pojava kratkotrajnog slabog snega popodne. Pritisak iznad normale. Minimalna temperature -9°C, a maksimalna do 1°C

U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo u većini predela. Samo će na jugoistoku Srbije i na Homoljskim planinama provejavati slab sneg pre podne. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -11°C do -3°C, a maksimalna od -2°C do 2°C. Uveče hladno. Temperatura u 22h od -6°C do -1°C.

U nedelju suvo sa sunčanim periodima uz jutarnji mraz i toplije vreme tokom dana u odnosu na subotu za 2 do 5 stepeni. U ponedeljak je moguće prolazno naoblačenje sa kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom. Padavine zahvataju napre Vojvodinu. U utorak ujutru oblačnost dolazi na jugoistok i napušta Srbiju uz malo hladnije vreme.