VREME: SUNČANO I TOPLO, MINIMALNA 8°C A MAKSIMALNA TEMPERATURA 27°C

U petak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine sa malo oblaka popodne. Vetar slab južni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 27°C.

U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 26°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 19°C.

U nedelju na severu Srbije naoblačenje sa kišom i padom temperature, a na jugu toplo. U ponedeljak znatno hladnije u svim krajevima uz delimično razvedravanje i sunčane intervale. U utorak naoblačenje sa slabom kišom, osim po Vojvodini, gde će biti suvo. U sredu oblačno i hladno sa povremenom kišom u većini krajeva.