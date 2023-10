VEOMA TOPLO U PETAK, MAKSIMALNA TEMPERATURA 31°C

U petak u Kruševcu vrlo toplo i vetrovito sa dužim sunčanim periodima i malo oblaka. Duvaće umeren južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 31°C.

U subotu malo niža temperatura nego u petak, ali i dalje toplo uz naoblačenje sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima koje zahvata sredinom dana najpre zapad i sever Srbije. Vetar umeren do pojačan južni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 22°C do 29°C

U nedelju slabiji vetar, ujutru južni, a popodne iz pravca zapada i malo svežije uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Moguća je kratkotrajna kiša ponegde krajem dana i u noći ka ponedeljku. U ponedeljak ujutru na istoku povremena kiša, a tokom dana svugde suvo sa sunčanim intervalima. U utorak ponovo vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren južni vetar.