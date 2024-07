UJUTRU MOGUĆA KIŠA, TOKOM DANA PROMENLJIVO OBLAČNO

U sredu u Kruševcu ujutru kiša, a sredinom dana i popodne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Moguća je kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak popodne. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna oko 24°C.

U četvrtak ujutru sveže, a tokom dana prijatna temperatura uz sunčane periode sa dnevnim razvojem oblaka. Postoji mala mogućnost za ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C.

U petak i za vikend pretežno sunčano i sve toplije uz vrućinu u subotu i nedelju. Veći deo iduće sedmice sunčano i vrućina uz temperaturu od 32°C do 35°C.