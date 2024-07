U UTORAK U KRUŠEVCU VRLO TOPLO UZ SLAB POPODNEVNI RAZVOJ OBLAKA

U utorak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo uz slab popodnevni razvoj oblaka. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 34°C.

U sredu osveženje sa kišom i pljuskovima zahvata najpre sever i zapad Srbije, a tokom dana i ostale krajeve. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 22°C, a maksimalna od 27°C na severu i zapadu do 32°C na jugu i istoku Srbije. Uveče su mogući pljuskovi najugu, a na severu suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C.

U četvrtak i petak u svim krajevima prijatnije vreme uz temperature ispod 30°C, sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. U četvrtak je moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Za vikend sunčano i ponovo iznad 30°C.