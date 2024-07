SUNČANO I TOPLO UZ DNEVNI RAZVOJ OBLAČNOSTI, TEMPERATURA DO 34°C

U ponedeljak u Srbiji duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa povoljnim uslovima za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Nešto veća šansa za pljuskove je na zapadu Srbije, a manja na istoku. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 32°C na zapadu i severu do 36°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 20°C do 27°C.

U ponedeljak u Kruševcu duži sunčani periodi i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 34°C. Uveče suvo.

U utorak sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka i pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne i krajem dana, najpre na severu Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 23°C, a maksimalna od 32°C na severu do 36°C na jugu Srbije. Uveče su mogući pljuskovi ponegde. Temperatura u 22 sata od 20°C do 27°C.

U sredu osveženje sa kišom i pljuskovima zahvata najpre sever i zapad Srbije, a tokom dana i ostale krajeve. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom i olujnim vetrom. U četvrtak i petak u svim krajevima svežije i prijatnije vreme uz temperature ispod 30°C sa dužim sunčanim periodima i ređom kratkotrajnom kišom. Za vikend sunčano i ponovo iznad 30°C.