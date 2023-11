U UTORAK U KRUŠEVCU LEDENA KIŠA, EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE

U utorak u Kruševcu oblačno sa ledenom kišom i snegom ujutru, a tokom dana sa kišom. Vetar slab do umeren istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura -1°C, a maksimalna do 9°C.

U sredu hladnije sa susnežicom i snegom u zapadnim, centralnim i južnim predelima, a na severu pretežno suvo sa malo sunčanih intervala. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale i u porastu. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, maksimalna od 2°C do 6°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -2°C do 2°C.

U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i toplije nego u sredu. Počeće da duva južni i jugoistočni vetar. U petak vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar i postepeno naoblačenje koje će usloviti kišu krajem dana na severu i jugozapadu. U subotu oblačno sa kišom uz zahlađenje krajem dana. U nedelju hladnije i suvo na severu, a u ostalim predelima sa susnežicom i snegom.