U UTORAK U KRUŠEVCU HLADNO SA SLABIM SNEGOM. MAKSIMALNA TEMPERATURA -2°C

U utorak u Kruševcu hladno sa slabim snegom koji postepeno prestaje. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -4°C, maksimalna -2°C.

U sredu ujutru umeren do jak mraz i sunčani periodi tokom dana uz manji porast dnevne temperature. Vetar slab istočnih pavaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -11°C do -5°C, a maksimalna od -3°C do 1°C. Uveče suvo sa mrazem. Temperatura u 22h od -8°C do -3°C.

U četvrtak ujutru jak mraz i sunčani periodi tokom dana uz manji porast dnevne temperature. U petak i subotu hladno i promenljivo oblačno uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Moguća je pojava kratkotrajnog slabog snega povremeno.