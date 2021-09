U ULICI OSTRVA VIDA RADOVI SE PRIVODE KRAJU

U ulici Ostrva Vida u Kruševcu privode se kraju radovi na rekonstrukciji toplovodne i vodovodne mreže. Gradska Toplana je u pomenutoj ulici završila radove na postavljanju novih cevi, dužine 1.200 metara, a celokupna vrednost investicije iznosi 16 miliona dinara.

Obzirom da je do početka grejne sezone ostalo nešto više od mesec dana, Gradska toplana je obezbedila dovoljno energenata, otpočelo se i sa punjenjem instalacije i ispitavanje mreže pod pritiskom, kako bi se, ukoliko dođe do nekih nepredviđenih havarija, pravovremeno reagovalo, te da do 5.-6. Oktobra, za kada su planirane i toplo probe, sve bude spremno. Za celokupne radove koje je toplana izvodila na distributivnoj mreži i remontu kotlovskih postrojenja, ali i na zameni cevi dužine oko 5km toplovodne mreže, uložila je oko 55 miliona dinara.

Uporedno sa Toplanom, kruševački Vodovod izvodi radove na kompletnoj rekonstrukciji dotrajale vodovodne mreže, koja uključuje i zamenu svih dotrajalih priključaka. Svi radovi teku predviđenom dinamikom i biće završeni u planiranom roku.