U SUBOTU U KRUŠEVCU SUNČANO I TOPLO, EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA VIKEND

U subotu u Kruševcu duži sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 26°C

U nedelju pretežno sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, do 30°C u nekim mestima. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 14°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 23°C.

U ponedeljak pretežno sunčano i prava letnja vrućina u aprilu, oko ili malo iznad 30°C u većini krajeva. U utorak popodne se očekuje zahlađenje sa kišom i lokalnim pljuskovima na severu Vojvodine, dok će južnije biti toplo. Zahlađenje zahvata i ostale krajeve u noći ka sredi, pa će u sredu svugde hladnije za 15 do 20 stepeni sa kišom, a u planinama sa snegom. Hladno vreme se zatim zadržava u drugoj polovini iduće sedmice.