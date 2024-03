U SUBOTU U KRUŠEVCU PROMENLJIVO OBLAČNO SA MAKSIMALNIH 17°C

U subotu u Kruševcu pre podne sunčano, a popodne naoblačenje uz porast temperature. Vetar slab istočni, pa južni. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna 17°C.

U nedelju suvo i još toplije nego u subotu uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. Pre podne sunčani periodi, a popodne umereno naoblačenje koje se premešta iz pravca jugozapada uz poneku kap kiše uveče. Vrlo jak južni vetar duvaće na planinama, a u južnom Banatu olujni jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna od 14°C u Negotinu do 22°C u Valjevu. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22h od 9°C do 15°C.

U ponedeljak malo svežije, ali i dalje iznad proseka i promenlijvo oblačno sa povremenom kišom. U utorak i sredu se nastavlja pad temperature sa kišom povremeno, a na planinama sa snegom. U sredu padavine prestaju na severu, a do kraja dana i na jugu Srbije.