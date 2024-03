U PETAK U KRUŠEVCU PROMENLJIVO VREME, TEMPERATURA DO 11°C

U Kruševcu u petak ujutru i pre podne oblačno i moguća slaba kiša. Popodne suvo uz razilaženje oblaka i sunčane intervale. Vetar slab severni i severoistočni. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna 11°C. Uveče suvo i oko 5°C u 22 sata.

U subotu porast temperature uz sunčane periode pre podne i prolazno naoblačenje popodne i uveče koje se premešta iz pravca jugozapada. Ovo naoblačenje može usloviti ređu pojavu slabe kiše, najpre u zapadnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu u pojačanju krajem dana. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 5°C, a maksimalna od 14°C do 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 5°C do 11°C.

U nedelju još toplije uz pojačan jugoistočni vetar u košavskom području. Popodne i krajem dana umereno naoblačenje sa jugozapada uz poneku kap kiše uveče. U noći ka ponedeljku naoblačenje sa kišom. U ponedeljak malo svežije i oblačno sa povremenom kišom. U utorak i sredu se nastavlja pad temperature sa kišom povremeno, a na planinama sa snegom.