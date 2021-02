U SUBOTU POPODNE NAOBLAČENJE I PAD TEMPERATURE

U subotu će doći do zahlađenja uz promenljivu oblačnost koja se premešta sa severa ka jugu Srbije i popodne može usloviti ređu pojavu kratkotrajne kiše, sa malo većom šansom u zapadnim i centralnim predelima Srbije. Na planinama je popodne moguće provejavanje slabog snega. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C na jugu do 6°C na severu, a maksimalna od 9°C na severu Vojvodine do 16°C na jugu Srbije, ali i tamo u padu tokom popodneva.

U subotu u Kruševcu i dalje toplije od proseka, ali popodne sledi pad temperature i naoblačenje sa moguće malo kratkotrajne kiše. Vetar ujutru slab, a popodne umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 13°C, popodne u padu.

U nedelju još malo hladnije uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. U većini predela suvo, a samo je na zapadu i jugozapadu Srbije moguća pojava kratkotrajne susnežice u nižim predelima i snega u planinama. Prva dva-tri dana iduće sedmice ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano uz postepeni porast temperature od utorka.