U SUBOTU OBLAČNO I TOPLO, TEMPERATURA DO 21°C

U subotu vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni vetar uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna 21°C.

U nedelju znatno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak malo iznad normale i u daljem porastu. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 2°C na severu do 8°C na jugu Srbije, ali i tamo u padu popodne. Uveče susnežica i sneg, osim po Vojvodini gde se razvedrava. Temperatura u 22h od -2°C do 2°C.

U ponedeljak ujutru sneg u južnim predelima koji brzo prestaje, a zatim svugde suvo tokom dana. Na severu ujutru mraz, a tokom dana hladno i duži sunčani periodi, a u južnim predelima umerena oblačnost. U utorak ujutru mraz, a tokom dana manji porast temperature uz naoblačenje.