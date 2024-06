U SUBOTU I NEDELJU VRLO TOPLO, POPODNE MOGUĆI PLJUSKOVI

U subotu u Kruševcu toplo sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka koji mogu usloviti ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar ujutru slab južni, a popodne umeren jugozapadni.. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 30°C. Uveče suvo.

U nedelju u Kruševcu vrlo toplo uz duže sunčane periode, a popodne uz razvoj oblaka i krajem dana sa mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar slab južni. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 30°C. Uveče su mogući pljuskovi.

U ponedeljak vrlo toplo na jugu Srbije, a malo niža temperatura na severu. Tokom dana sunčani periodi, ali nestabilno uz razvoj oblaka i moguće kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegde može biti i lokalnih nepogoda sa gradom i kratkotrajnim lokalnim bujicama. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 27°C na severu do 32°C na jugu Srbije. Uveče ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C.

U utorak na severu osveženje sa pljuskovima, koji su mogući popodne i na jugu Srbije gde će biti toplije. Od sredine do kraja iduće sedmice sve toplije sa dužim sunčanim periodima i dnevnom temperaturom malo iznad 30°C u naredni petak i vikend.