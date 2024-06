SPORTSKO-PROMOTIVNA AKCIJA „VEŽBAJMO ZAJEDNO “

U petak, 31. maja 2024. godine u područnim odeljenjima Osnovne škole „Jovan Jovanović – Zmaj“ u naseljenim mestima Kobilje i Veliko Golovode, Sportski savez grada Kruševca realizovao je sportsko promotivnu akciju „Vežbajmo zajedno“, kao četvrtu i petu aktivnost od 46 planiranih u toku 2024 godine.

U trajanju jednog nastavnog časa od 45 minuta predstavnici stručne službe Sportskog saveza grada Kruševca animirali su četrdesetak predškolaca i učenika područnih odeljenja O.Š. “Jovan Jovanović Zmaj“ iz Kobilja i Velikog Golovoda.

Učesnici aktivnosti u Velikom Golovodu bili su predškolci i učenici od 1. do 4. razreda, njih dvadesetak, a u Kobilju u istoimenom područnom odeljenju škole učestvovali su đaci od 1. do 4. razreda škole, takođe njih dvadesetak. Promotivna aktivnost realizovana je kroz fizičko vežbanje đaka i njihovu aktivnost na postavljenim sportskim poligonima u kojoj su učestvovali svi prisutni predškolci i đaci od 1. do 4. razreda.

Cilj akcije je promocija sporta, fizičkog vežbanja i uticaj na stvaranje i formiranja zdravih životnih navika. Glavna nagrada i benefit za organizatore ove akcije bila je dečija radost, osmesi i velika volja iskazana prilikom realizacije aktivnosti.

Sportski savez grada Kruševca planira da u 2024. godini obiđe sa akcijom „Vežbajmo zajedno „ 46 područnih odeljenja kruševačkih osnovnih škola i na taj način izvrši uticaj na popularizaciju sporta i fizičkih aktivnosti kod dece iz seoskih sredina grada Kruševca.