U SREDU U KRUŠEVCU OBLAČNO SA KIŠOM, MAKSIMALNO DO 4°C

U sredu u Kruševcu naoblačenje sa kišom. Vetar slab istočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 0°C, a maksimalna do 4°C

U četvrtak malo hladnije i oblačno sa kišom, susnežicom i snegom povremeno. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 1°C, a maksimalna od 0°C do 3°C. Uveče slaba susnežica i sneg. Temperatura u 22h od -1°C do 2°C.

U petak hladno sa slabim snegom ujutru i pre podne, a popodne suvo. U subotu i nedelju sledi manji porast dnevne temperature uz slabe jutarnje mrazeve. Početkom iduće sedmice postepeno toplije.