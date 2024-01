U SREDU U KRUŠEVCU HLADNO SA MAKSIMALNOM TEMPERATUROM DO -2°C

Ujutru u Kruševcu umeren do jak mraz. U toku dana hladno sa sunčanim periodima i malo oblaka. Vetar slab severni i severoistočni. Minimalna temperatura -11°C, a maksimalna do -2°C.

U četvrtak ujutru umeren do jak mraz i ponegde magla. U toku dana sunčani periodi, ali će biti oblasti gde se magla duže zadrži ili izdigne u nisku oblačnost sa sumaglicom, pa će u tim predelima celog dana biti ispod 0°C. Vetar slab zapadnih pavaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -14°C do -6°C, a maksimalna od -4°C do 2°C.

U petak ujutru slabiji mraz nego u četvrtak. U toku dana promenljivo oblačno uz moguću pojavu kratkotrajnog slabog snega povremeno. Slično vreme i u subotu, hladno sa mogućim kratkotrajnim provejavanjem snega. U nedelju suvo sa sunčanim periodima uz umeren i jak jutarnji mraz. Iduće sedmice sledi postepen porast temperature.