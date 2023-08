U SEPTEMBRU POČINJE PRIJAVA ZA SUBVENCIJE ZA ZAMENU STOLARIJE I IZOLACIJU OBJEKATA

Posle ogromnog interesovanja građana, početkom septembra počinje prijavljivanje za subvencije za zamenu dotrajale stolarije, kotlova i postavljanje izolacije. Mogu da konkurišu svi građani bez obzira na to da li žive u kućama ili stambenim zgradama, kao i da će prijave trajati tokom cele godine. Građani će po prvi put moći da konkurišu i za više mera, a ne samo za pojedinačne.

Potrebno da podnosioci prijave budu vlasnici objekta, a ukoliko nisu vlasnici, treba da dobiju pisanu saglasnost vlasnika, a potrebno je dostaviti i račun za struju za prethodni mesec u kojem se vidi da je potrošnja struje bila najmanje 30 kilovata. Procedura za prijavljivanje građana jednostavna i nema promena u odnosu na prethodne godine.

Ukoliko se neko prijavi za zamenu stolarije i izolaciju, ostvariti subvencije do 55 odsto, a ako se uz to ugrade solarni paneli ili kolektori, subvencije će iznositi do 65 odsto.

Ove godine se prijavila 131 lokalna samouprava. Očekuje se veliki odziv, a građani će za subvencije moći da se prijave tokom cele godine.

Izvor: rts.rs