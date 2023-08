WOLT MARKET ŠIRI TRŽIŠTE ZA LOKALNE DOBAVLJAČE

Nakon uspešnog početka aktivnosti “velikiMALI” i ulistavanja prvih proizvođača iz Novog Pazara na online platformu Wolt Market, ista mogućnost je otvorena i za male proizvođače iz Kruševca i okoline. U prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac održana je druga infosesija namenjena malim proizvođačima, kako bi iskoristili priliku da svoje proizvode besplatno plasiraju na tržišta Beograda i Novog Sada. Kompanija Wolt, vodeća platforma za dostavu širom Evrope i Azije, je u okviru Wolt marketa pokrenula ovaj program za male proizvođače, sa fokusom na slabije razvijene krajeve Srbije, da putem ovog razvijenog kanala online prodaje prošire tržište za svoje proizvode. Program velikiMALI se sprovodi uz podršku Projekta „Velika mala privreda” koji finansira USAID, a realizuje ACDI/VOCA.

Preko 30 zainteresovanih proizvođača svežih i prerađenih prehrambenih proizvoda, ali i kozmetike tekstila i drugih neprehrambenih proizvoda iz Kruševca, Brusa, Aleksandrovca, Ražnja i drugih susednih opština Rasinskog okruga je prisustvovalo infosesiji, tokom koje su od predstavnika Wolta saznali detalje potencijalne saradnje i predstavili svoje proizvode na individulanim sastancima.

Lokalni proizvođači mogu da ponude visokokvalitetne domaće proizvode koji su traženi, naročito u većim gradovima. Iako poseduju izvanredne proizvode, većina njih suočava se sa ograničenim mogućnostima plasmana kroz tradicionalne kanale prodaje. Stoga je kao najefikasnije rešenje prepoznat prelazak na već razrađene online kanale prodaje, putem kog dolaze do većeg tržišta uz minimalne troškove. U saradnji sa Woltom, opredelili smo se da podržimo male proizvođače u njihovim naporima da prošire svoje tržište i plasiraju svoje proizvode.

Ova zajednička inicijativa Wolta i USAID-a već pokazuje rezultate. Nakon individualnih sastanaka koje su predstavnici Wolt Marketa održali sa potencijalnim dobavljačima iz Novog Pazara i okoline, već je 40 novih proizvoda ulistano i biće uskoro dostupni putem Wolt aplikacije za potrošače iz Beograda i Novog Sada.

Značaj aktivnosti za proizvođače je prepoznata i od Regionalne privredne komore Kruševac koja je pomogla u organizovanju događaja kako bi se što više proizvođača priključilo.

U narednom periodu biće organizovano još sličnih događaja, a svi zainteresovani proizvođači mogu dobiti više informacija i prijaviti se putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9JfQW1Ui2DGAj_e9xoTjOFBDPzK3dUEq49nuYlyR1h06HQQ/viewform?fbclid=IwAR06Ff67FiwgRDvzLI1lv0jtypctcKE8WqF0j4CIWoi2ihOljxt-8XbWOEE

Wolt platforma na tržištu Srbije posluje od 2019. godine, a u junu 2022. je pokrenut Wolt Market segment sa trenutno 5 marketa (4 u Beogradu i 1 u Novom Sadu). Koncept poslovanja je dostava namirnica za manje od 30 min, a svojim asortimanom potrošačima se nude sve kategorije proizvoda, od sveže hrane do tehnike. Wolt market je dobitnik nagrade za “Food&Beverage Online Store of the year” u okviru Hot Spot eCommerce Awards 2022.