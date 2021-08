U PRETHODNIH 7 DANA CENE MESA SVAKODNEVNO RASTU

Za samo sedam dana svinjsko meso je poskupelo za čak 15 odsto, dok je piletina za dva meseca poskupela za 10 procenata. Kilogram svinjskog buta sada košta 592 dinara, odnosno 88 dinara više nego pre nedelju dana, a to je cena po kojoj smo do skora plaćali junetinu.

Cena mesa bukvalno leti u nebo. Trgovci gotovo svakodnevno menjaju cenovnike, a sve je počelo da ide u lošem pravcu 26. jula, tvrde trgovci. Tada je svinjski but koštao oko 500 dinara, plećka 480, kremenadla oko 400. Sve to poskupelo je do danas u rasponu od 60 do 90 dinara po kilogramu. Kupci su ovih dana još više iznanađeni cenom piletine, mesom koje je uvek bilo cenovno pristupačnije i od najjeftinije svinjetine, ali i meso koje već dugo možemo naći po cenama i manjim od 200 dinara za kilogram. Sada i ovde nastaje obrt. Pileći file sada je praktično skuplji nego svinjski but. Kako kažu proizvođači, samo od 14. do 18. jula, dakle za 4 dana piletina je sa cene od 279 dinara skočila na cenu od 299 dinara za kilogram. U julu je cena celog pileta poskupela za 30 dinara, pileći batak za 36 dinara, grudi za 45 dinara, krilca za 30 dinara po kilogramu. Pileći file je poskupeo za 63,2 dinara, što je najveće poskupljenje u odnosu na ostale vrste pilećeg mesa.

Cena junetine se nije menjala još od februara ove godine. Tenutno kilogram junećeg buta košta 774 dinara, plećka 728, rebarca 410, a rozbratna 557 dinara. I cena jagnjetine nije drastično porasla. Cena po kilogramu je porasla za manje od 5 odsto, proletos je iznosila 699 dinara, a trenutno 739 dinara.