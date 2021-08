METEOS: TOKOM DANA VEOMA TOPLO, UVEČE KIŠA

U četvrtak na severu i zapadu Srbije jak razvoj oblaka sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima koje se širi od zapada ka istoku i donosi osveženje. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom. Međutim, na jugu i istoku Srbije će biti veoma vruće, pre nego što popodne i krajem dana i u te krajeve dođe osveženje. Vetar ujutru slab do umeren južni i jugoistočni, a tokom dana umeren do pojačan jugozapadni, zapadni i severozapadni, u zoni pljuskova na kratko i olujni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 28°C na severu Vojvodine do 40°C na jugu i jugoistoku Srbije.

U četvrtak u Kruševcu velika vrućina i sunčano u prvom delu dana. Popodne se očekuje postepeno naoblačenje i razvoj oblaka uz lokalne pljuskove krajem dana. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 38°C.

U petak svežije u svim krajevima i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i moguću kratkotrajnu kišu i poneki lokalni pljusak. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 26°C na severu Vojvodine do 30°C na jugu Srbije.

Za vikend sunčano i sve toplije, u subotu malo iznad 30°C, a u nedelju oko 35°C.