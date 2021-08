IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 04.08.2021.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE NA VISOKE TEMPERATURE (za 04. i 05.08.2021. godine): Na jugu i istoku Srbije danas (04. avgusta) ponovo veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 °C, dok će u četvrtak (05. avgusta) biti još toplije, ponegde i oko 38 °C.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VREMENSKE NEPOGODE: (za 05.08.2021. godine): U četvrtak (05. avgusta) posle podne, uveče i tokom noći lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: grad, velika količina padavina za kratak vremenski period i kratkotrajno olujni vetar.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”: Izvršena je popuna od 120 raketa, trenutna zaliha protivgradnih raketa je ukupno 564, prosek po LS je 5.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 03.08.2021. godine izvršilo ukupno 6 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

Epidemija zaraznih bolesti životinja: Republička veterinarska inspekcija, Odsek za Rasinski okrug, dostavila je rešenja Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Uprave za veterinu Beograd od 02.08.2021.godine kojima se ukidaju rešenja, kojima su bila proglašena područja zaražena i ugrožena od zarazne bolesti „Afričke kuge svinja“, i to: naseljeno mesto Globoder-teritorija Grada Kruševca, mesto Donje Rataje-opština Aleksandrovac i mesto Aleksandrovac-opština Aleksandrovac. Pomenutim dostavljenim rešenjima proglašen je prestanak epidemije zaraznih bolesti životinja „Afričke kuge svinja“ na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno spasilačke jedinice angažovane su na

izvlačenju smrtno stradale osobe iz vodo šahta. Juče u 14.08 časova, Vatrogasno-spasilačka jedinica Kruševac je dobila zahtev za asistencijom Hitnoj pomoći Doma zdravlja Kruševac za izvlačenje smrtno stradalog lica od strujnog udara iz šahta za vodu u mestu Kaonik, teritorija grada Kruševca. Na intervenciju su izašla 4 vatrogasca spasioca sa 1 vozilom iz sastava VSJ Kruševac. Posle izvršene intervencije ekipa se vratila u bazu jedinice u 16.00 časova.

PRONALAŽENjE I UNIŠTAVANjE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA – EOR-a: Od inspektora za CZ i UUR, Odeljenja za VS Kruševac, dobijena je informacija da je dana 03.08.2021. godine u 13.00 časova, specijalistički Tim za zaštitu od NUS-a uprave za VS Niš i član specijalističkog Tima za zaštitu od NUS-a uprave za VS Kragujevac izvršio uništavanje EOR-a na teritoriji grada Kruševca i to: Uništavanje napred navedenog EOR-a je izvršeno na poligonu „Trajal“ u ataru naselja Buci – grad Kruševac, detonacijom u 13.00 časova. Mesto izvršenja su obezbeđivali pripadnici policije Policijske uprave Kruševac, ekipa VSB i ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Kruševac. Pri uništavanju EOR-a nije pričinjena nikakva materijalna šteta. Stanovništvo je na vreme obavešteno o uništavanju EOR-a putem sredstava javnog informisanja.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 04.08.2021.godine od 15.00 do 20.00 časova bez vode će biti Kruševac – Trg Kosturnica, Ćirila i Metodija.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 11.08.2021.god.): U četvrtak u prvom delu dana pojačanje južnog i jugozapadnog vetra, pa će usled fenskog efekta ponovo veoma toplo biti u centralnoj, a naročito južnoj i istočnoj Srbiji gde se ponegde očekuje oko 38°C. Osveženje sa pljuskovima i grmljavinom koje će pre podne zahvatiti zapadne i severne predele, posle podne i uveče proširiće se i na ostale predele Srbije. Lokalno se očekuju i vremenske nepogode sa gradom, velikom količinom padavina za kratak vremenski period i kratkotrajno olujnim vetrom koji će uveče biti u skretanju na severozapadni pravac. U petak promenljivo oblačno i svežije, u centralnim i južnim predelima mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima ponegde praćenim grmljavinom. Popodne postepeno razvedravanje. Za vikend pretežno sunčano i toplije, a novo prolazno naoblačenje se očekuje početkom naredne sedmice.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -151, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 22, redovna 280, vanredna 400