U PONEDELJAK MALO TOPLIJE, TEMPERATURA OKO 24°C

U ponedeljak u Kruševcu malo toplije sa sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab jugoistočni. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna oko 24°C. Uveče suvo.

U utorak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka. Popodne je moguća pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova na zapadu i jugu Srbije i ređe u centralnim predelima. Vetar slab južni, jugoistočni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 12°C do 18°C.

U sredu sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i malo toplije uz moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom u toku popodneva.