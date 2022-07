U NEDELJU 36, U PONEDELJAK 37°C, OSVEŽENJE MOGUĆE OD SREDE

U subotu u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab južni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna 35°C.

U nedelju sunčano i vrlo toplo uz lokalni razvoj oblaka popodne i retku pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 33°C do 36°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 22°C do 29°C.

U nedelju u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 36°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i velika vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad ili oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna 37°C.

U utorak pretežno sunčano i izuzetno toplo, ponegde do 40°C. Tokom dana razvoj slabe do umerene promenljive oblačnosti uz pojavu kiše povremeno ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni i severni, na jugu i istoku Srbije, severoistočni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 25°C, a maksimalna od 35°C do 40°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 25°C do 30°C.

Od srede možemo očekivati postepeno osveženje, najpre na severu Srbije. Tada počinje da pristiže svežiji vazduh Atlanskog porekla na naše područje, pa bi u periodu od 7. do 14. jula imali znatno prijatnije temperature, ispod 30°C u svim krajevima, uz moguću povremenu kišu.