U KRUŠEVCU UMERENO OBLAČNO I TOPLO

U sredu u Kruševcu toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost. Duvaće slab južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 26°C.

U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša je moguća na severu Vojvodine. Vetar slab do umeren južni, jugozapadni i zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 18°C do 24°C

U petak naoblačenje sa kišom se širi sa zapada na sve predele tokom dana. U subotu i nedelju bi trebalo da bude više sunčanih intervala uz toplije vreme od proseka.