U četvrtak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 27°C.

U petak toplo za ovo doba godine sa dužim sunčanim periodima uz malo prolaznih oblaka koji se premeštaju od severa ka jugu Srbije. Vetar ujutru slab južni, a popodne promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 24°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 19°C.

U subotu se zadržava pretežno sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. U nedelju na severu Srbije naoblačenje sa kišom i padom temperature, a na jugu toplo. U ponedeljak znatno hladnije u svim krajevima, na severu suvo, a na jugu sa kišom.